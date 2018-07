Anitta explica ausência de cobra no clipe de ‘Sua Cara’

Anitta e Pabllo Vittar gravaram clipe de 'Sua Cara' em deserto no Marrocos Foto: Reprodução do clipe de 'Sua Cara' / YouTube/@majorlazer

‘Cadê a cobra?’: esse foi um dos principais questionamentos de quem assistiu ao clipe da música Sua Cara, lançado neste domingo, 30. Após imagens de bastidores divulgadas no Instagram de Anitta, a expectativa dos fãs era de que uma serpente aparecesse no clipe.

A cantora explicou a ausência do animal na gravação. “Eu tinha que ficar mais perto da cobra, mas não tive essa coragem. Cheguei um pouco perto, mas foi o máximo que consegui. Quando ela veio para cima de mim, eu falei: ‘chega!’. Não deu. (risos) O lacre acabou por ali e a cobra não entrou no clipe”, brincou Anitta, em entrevista à Capricho.

A dona do hit, ao lado de Pabllo Vittar e do grupo Major Lazer, ainda contou qual foi a inspiração para gravar as cenas no deserto do Marrocos.

“Quando ouvi a música, pensei numa coisa odalisca, meio dança do ventre, no deserto. Mandei para o diretor a minha ideia e ele aprovou”, revelou.

Sua Cara alcançou números impressionantes após a divulgação no clipe no YouTube. Foram mais de 11 milhões de visualizações nas sete primeiras horas.