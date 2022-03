Anitta entrega mês de lançamento do álbum ‘Girl From Rio’

Após se apresentar no evento We Are Carnaval, Anitta também falou sobre amor pelos fãs e música com Felipe Ret nas redes sociais. Foto: Instagram / @ronnie_hart

A semana é dela. Após atingir o 7ª lugar Global no Spotify, Anitta é questionada por seguidora do Twitter sobre a data de lançamento do mais novo álbum, Girl From Rio e acaba entregando. “Abril, antes do Coachella”, escreveu a cantora — não exatamente dessa forma, mas o Estadão traduziu.

No último domingo, 20, Anitta se apresentou no evento We Are Carnaval, de Carla Perez e Xanddy, que aconteceu em Orlando.

No Twitter, a cantora confessou ter bebido um pouco e para a felicidade dos fãs, ela movimentou a rede social com alguns posts confusos. Ela falou sobre o seu amor pelos fãs, elogiou as canções de Felipe Ret e prometeu uma live, mas acabou desistindo.

Abril anted do ohalella — Anitta (@Anitta) March 20, 2022

Confia @FilipeRet só vai fazer o povo querer mais a mysica #ToBebada ... desculpa ret só sei escytar essa música quando tô bebadz — Anitta (@Anitta) March 20, 2022