Anitta entra para o 'Guinness Book' com a música 'Envolver'

Após o sucesso de 'Envolver', Anitta entrou para o 'Guinness Book' como a primeira latina a alcançar o Top 1 do Spotify Global. Foto: Marco Ovando

A Garota do Rio segue envolvendo o mundo. Anitta entrou para o Guinness World Records, o famoso livro dos recordes, nesta terça-feira, 12. A cantora ganhou um título por ser a primeira artista latina solo a alcançar o topo do Spotify Global, com o hit Envolver.

Em 24 de março deste ano, a música chegou ao primeiro lugar do chart Global Top 200 do Spotify, com 6,39 milhões de streams em todo o mundo.

Antes da brasileira, artistas latinos tinham alcançado o topo da plataforma musical apenas em canções colaborativas.

Foram eles: Luis Fonsi e Daddy Yankee com Despacito, J Balvin feat. Willy William com Mi Gente, Bad Bunny feat. Jhay Cortez com Dákiti e Camila Cabello com Young Thug e Shawn Mendes, com Havana e Señorita, respectivamente.

Só no Spotify, Envolver já acumula mais de 317 milhões de streams e Anitta tem mais de 26 milhões de ouvintes mensais. No YouTube, o clipe ultrapassa 293 milhões de visualizações.