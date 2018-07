Anitta e Zac Efron dançam juntos em festa no Rio

Foto: Reprodução/Snapchat

Depois que a ginasta americana Simone Biles surtou ao conhecer Zac Efron, que está no Rio de Janeiro, foi a vez de Anitta conhecer o ator. Em seu Snapchat, ela postou um vídeo ao lado dele.

No vídeo, ela aparece dançando com ele num show da cantora, na última quarta-feira, 17. Além do vídeo, ela também postou uma selfie ao lado do cantor.

