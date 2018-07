Anitta é vista com Tyga em Los Angeles

Os dois jantaram juntos no restaurante Nobu e foram flagrados na saída Foto: Fabio Motta/ESTADÃO | Carlo Allegri/ REUTERS

Em junho de 2016, Anitta disse que começaria a investir em sua carreira internacional - e parece que está dando certo. Além de ser seguida no Instagram pelo Maroon 5, música com Maluma e parceria com Iggy Azalea, a cantora foi vista na última quarta-feira, 10, em Los Angeles com o rapper Tyga.

ABAIXA QUE É TIRO BRASIL Tyga esteve em estudio com Anitta e depois foram jantar pic.twitter.com/v6Wyb9Rbq3 — Tyga Brazil (@TygaNewsBrazil) 11 de maio de 2017

Os dois jantaram juntos no restaurante Nobu e foram flagrados na saída. Agora, os fãs têm duas suspeitas: que os dois estejam tendo um caso ou estejam trabalhando juntos. O rapper é ex-namorado de Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian-Jenner.

Na internet, as pessoas estão impressionadas com o barulho que Anitta está fazendo nos últimos tempos fora do País, com a suspeita do affair e de uma possível briga entre ela e Kylie.

"anitta e tyga?? a bicha mal se tornou internacional e já quer treta com kylie jenner" o queeeeeeeeee — brunão (@brunan0) 11 de maio de 2017

Gente, a Anitta com o Tyga, espero que só seja feat — Ni ❤♥ (@Freeksweett) 11 de maio de 2017

feat com iggy azalea maroon5 seguiu ela no instagram foto no estudio com tyga feat com maluma vcs tem duvida q Anitta vai dominar o mundo? — will (@offlyz) 11 de maio de 2017

anitta chegando no brasil e a mídia toda indo perguntar se ela pegou o tyga pic.twitter.com/21XnPbPC8T — kaio vai na dwt (@pseudoanitta) 11 de maio de 2017

Tyga? Maroon5? Camilla cabelo? Diplo? SERA??? Essa Anitta ta muito internacional mexxxmo — ㅤ‏✨ (@Miguelserafiim) 11 de maio de 2017