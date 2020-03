Anitta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes

Anitta chega no tapete vermelho do Grammy Latino, em novembro de 2019 Foto: Danny Moloshok/ Reuters

Anitta, Paola Carosella e Camila Coutinho são algumas das personalidades que estão na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020 da revista Forbes, divulgada nesta quarta-feira, 4.

Além de nomes mais conhecidos entre os internautas, a seleção feita pela Forbes traz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank; Andrea Marques de Almeida, diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras; e Patricia Bonald, estilista e empresária. A lista também conta com outras executivas, gestoras, empreendedora social e jornalistas.

"Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do País, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização", escreveu Anitta em sua rede social.

Veja os nomes que estão na lista da Forbes das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020

- Anitta - cantora, compositora e empresária

- Paola Carosella - chef, empresária e jurada do MasterChef

- Camila Coutinho - influenciadora digital e empresária

- Cristina Junqueira - cofundadora do Nubank

- Andrea Marques de Almeida - diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras

- Patricia Bonald - estilista e empresária

- Adriana Barbosa - empreendedora social

- Carolina Ignarra - cofundadora da Talento Incluir

- Claudia Woods - diretora geral da Uber

- Daniela Cachich - VP de marketing da PepsiCo Foods Brasil

- Fernanda Feitosa - criadora e diretora da SP-Arte

- Joyci Lin - CEO da GO Eyewear

- Marcia Barbosa - doutora em física eleita para a Academia Mundial de Ciências

- Maria Cristina Peduzzi - presidente do Tribunal Superior do Trabalho

- Marina Kaufman - empresária e diretora de marketing da Vivara

- Natalia Mota - pesquisadora do Instituto do Cérebro e criadora do Sci-Girls

- Natalie Klein - fundadora da NK Store

- Neca Setubal - socióloga

- Renata Lo Prete - jornalista da Rede Globo

- Tereza Cristina Dias - ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e empresária