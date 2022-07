Anitta é sucesso durante turnê na Europa

A cantora brasileira Anitta se apresenta no 56º Montreux Jazz Festival, em Montreux, Suíça, em 4 de julho de 2022. Foto: LAURENT GILLIERON/EFE/EPA

Nos últimos 2 anos, a cantora Anitta vem se dedicando a conquistar o público internacional. A confirmação de que esse sonho da carioca está se realizando ficou clara após o sucesso de seus shows no festival Coachella, que ocorreu na Califórnia, em abril deste ano.

Em junho, Anitta partiu para uma nova aventura: sua primeira turnê pela Europa.

A cantora brasileira participa dos maiores festivais de música em diversos países europeus e coleciona momentos importantes para sua trajetória internacional.

Certificado de diamante na França

Na França, Anitta teve uma participação especial no show do cantor Dadju. A dupla cantou a música Mon Soleil, lançada em 2021, para mais de 50 mil pessoas. A performance aconteceu no estádio do time de futebol Paris Saint-German, que estava com total lotação.

Após a apresentação, Anitta foi surpreendida ao receber um certificado de diamante pela música Mon Soleil, ou seja, a faixa foi vendida 250 mil vezes em território francês. A cantora, que está aprendendo o idioma local, agradeceu ao público em francês e animou a multidão. Além do português, Anitta também é fluente em espanhol e inglês e fala, constantemente, que estudar novos idiomas é uma paixão.

Público de 80 mil pessoas no Rock in Rio Lisboa

Anitta se apresentou no Palco Mundo no último dia do festival Rock in Rio Lisboa. No único dia que teve todos os ingressos esgotados, o evento contou com a presença de 80 mil pessoas.

A performance de Anitta seguiu o modelo de seus shows no Coachella: a cantora entrou no palco em cima de uma moto e iniciou com o hit Onda diferente. O cenário era uma representação das favelas brasileiras e a setlist de músicas contava com faixas do novo álbum Versions of Me e também clássicos mais antigos, como Terremoto.

O show também contou com a participação da cantora Rebecca, que se juntou à Anitta para cantar os hits Combatchy e Favela Chegou. Rebecca havia cantado, mais cedo, no palco Galpão Music Valley naquele mesmo dia.

Outro destaque de seu show no Rock in Rio Lisboa foi a música Rave de Favela. Anitta entrou abraçada com sua mãe e com uma bandeira do Brasil no fundo. Sua família e amigos entraram no palco, contagiando o público com a alegria brasileira. Rolou até um beijo de Anitta e seu namorado, Murda Beatz.

Além de Anitta, o festival contou com a presença de cantores internacionais, como Post Malone e Jason Derulo. Entretanto, o show da carioca conquistou a maior audiência de todo o festival. A média de audiência da transmissão, que ocorreu em 3 canais, foi de 504 mil telespectadores.

Encontro com Shania Twain

Nesse fim de semana, Anitta mostrou que também tem seus momentos de fã! Ela contou em seus stories no Instagram, que a cantora Shania Twain pediu para ir em seu show na Suíça. “Você passou a vida ouvindo a pessoa e, de repente, ela pede para ir no seu show, e, de repente, você olha e ela está lá dançando”, desabafou a carioca. Ela também contou que Shania foi nos bastidores tirar foto e disse que amou o show.

As surpresas na Suíça não acabam por aí! Anitta convidou o modelo Ayoub Mutanda para performar a música Envolver no palco. A dupla animou a plateia com o famoso “passo de Anitta”, que viralizou nas redes sociais no início do ano. Ayoub fez muito sucesso ao dançar junto com Anitta no clipe de Envolver.

Outros shows

Além dessas apresentações que se destacaram, Anitta também fez outros shows na Europa, como Estocolmo e Dublin. Na agenda da cantora ainda têm performances em festivais na Suíça, França e Portugal.

Após o fim da turnê europeia, no meio de julho, Anitta tem uma breve pausa nos shows, mas logo retorna com apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de agosto.