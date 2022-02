Anitta e Simaria se reencontram e posam juntas em premiação

O reencontro entre as artistas foi divulgado pelo empresário Rodrigo Branco. Foto: Instagram/@brancorodrigo

Na madrugada desta sexta-feira, 25, a paz foi selada no mundo pop brasileiro! Durante o Prêmio Lo Nuestro, em Miami, nos Estados Unidos, Anitta e Simaria se reencontraram e apareceram juntas em fotos.

O encontro aconteceu cinco anos após um desentendimento entre as artistas, na época do lançamento do hit Loka, gravado por Anitta e pela dupla Simone & Simaria. Apesar de terem se desentendido em 2017, o motivo só foi revelado dois anos depois, em uma coletiva de imprensa da dupla sertaneja.

Na ocasião, Simaria explicou: "A gente foi dar um conselho para ela e ela não gostou. Às vezes, a gente dá um toque para alguém e a pessoa não quer ouvir. Acontece até mesmo com a gente".

As fotos das cantoras foram publicadas no Instagram do empresário Rodrigo Branco, que é amigo de várias personalidades brasileiras. Na legenda de um dos stories, Branco escreveu "se é para conectar pessoas eu faço isso com muito amor". As imagens surpreenderam os fãs, que comemoram a interação das duas nas redes sociais.

Durante a premiação em Miami, Anitta ainda levou o funk carioca para o palco e apresentou o hit No Chão Novinha, lançado em parceria com Pedro Sampaio.