Anitta e Luisa Mell se revoltam com abandono de cães e fazem resgate em estrada

Anitta e Luisa Mell durante o resgate dos cães abandonados. Foto: Instagram / @luisamell | Instagram / @Anitta

A cantora Anitta e a ativista Luisa Mell compartilharam nos stories de seu Instagram, nesta segunda-feira, 11, o resgate de dois cães que fizeram em uma estrada.

As duas estavam a caminho do Instituto Luisa Mell quando se depararam os animais. "A gente tava indo pro abrigo e viu uma mulher abandonando três cachorros na estrada. Acreditam numa coisa dessas? Me fala. Filha da p***!", revoltou-se Luisa.

Anitta também ficou brava com a situação: "Aí vai a Luisa que tá com superlotação no instituto e tem que salvar os cachorros que a filha da mãe da mulher abandonou no meio da estrada e ainda deixou copo de água e um saco de ração. É muita sacanagem."

Cães resgatados por Anitta e Luisa Mell. Foto: Instagram / @luisamell

Luisa lamentou o fato de que um dos cachorros acabou adentrando pela mata, e foi perdido de vista. O grupo ainda tentou buscá-lo, sem sucesso.

"Sério, como alguém tem coragem de parar no meio de uma estrada e abandonar três cachorros?", questionou Luisa.

