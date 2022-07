Anitta é internada em São Paulo para tratamento de endometriose

A cantora Anitta foi internada em um hospital em São paulo para se preparar para uma cirurgia de endometriose. Foto: Instagram/@anitta

Após encerrar uma temporada de shows internacionais, a cantora Anitta foi internada para se preparar para uma cirurgia para tratamento de endometriose. A artista publicou fotos nos stories do Instagram ao lado do namorado, Murda Beatz, e da influenciadora Gessica Kayane nesta segunda-feira, 18.

Também nos stories, Anitta confirmou que a causa da internação é a preparação para a cirurgia que fará "assim que meu corpo estiver preparado para isso", segundo ela.

Ainda de acordo com a própria cantora, a cirurgia já estava agendada antes do início da turnê internacional, que aconteceu no último mês em 20 países.

Anitta aproveitou para falar sobre a endometriose, que, conforme a artista, é "muito comum em milhões de mulheres ao redor do mundo, mas não é tão falada como deveria ser". "Eu estou bem, sendo bem cuidada e manterei todos atualizados", finalizou.

No início do mês, a cantora revelou o diagnóstico da doença e disse que deveria passar por uma cirurgia. "Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro, mas não está dando para sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose", escreveu em uma postagem no Twitter.

Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos... mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Na segunda, Gessica Kayane também usou o Twitter para publicar uma foto ao lado da cantora e de Murda Beatz. "Papai e filha apoiando a mamãe no hospital", brincou.

Anitta ainda não revelou quando a cirurgia será realizada. O Estadão entrou em contato com a assessoria do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, que confirmou que a artista está internada para o tratamento da endometriose.

Daddy and daughter apoiando a mami no hospital pic.twitter.com/O4X3fnBvzg — GKAY (@gessicakayane) July 19, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais