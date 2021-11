Anitta e Hailey Bieber se fantasiam de Britney Spears em Halloween

A cantora Anitta e a modelo Hailey Bieber se 'vestiram' de Britney Spears neste Halloween Foto: Instagram/@anitta/@haileybieber

O que Anitta e Hailey Bieber têm em comum? Apenas a mesma ideia de se fantasiar de Britney Spears neste Halloween 2021.

A modelo, casada com o cantor Justin Bieber, decidiu fazer uma homenagem à cantora americana e vestiu quatro roupas características. Em uma delas, Hailey aparece como jovem estudante, imitando Britney no clássico clipe de Baby One More Time.

Em outros figurinos, a modelo aparece em um que seria a capa da revista Rolling Stone e mais duas roupas mais justas.

"Happy Halloweekend! O primeiro concerto a que fui foi da rainha Britney Spears e estou abalada desde então", escreveu Hailey na legenda das imagens no Instagram.

Anitta também decidiu se fantasiar de Britney neste Dia das Bruxas. A brasileira, que atualmente está morando em Los Angeles, na Califórnia, para investir na carreira internacional, decidiu usar o modelo que a cantora americana vestiu em Slave 4U, no VMA 2001.

"Agora, me observe", escreveu Anitta com a hashtag Halloween no Instagram.