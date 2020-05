Anitta e Gabriela Prioli farão live falando sobre política

A advogada Gabriela Prioli e a cantora Anitta vão realizar uma live sobre política Foto: Divulgação I Instagram/@anitta

A cantora Anitta anunciou nesta terça-feira, 5, que realizará uma live junto com a advogada e comentarista da CNN Brasil Gabriela Prioli, que terá como objetivo ensinar alguns temas ligados a política para os espectadores. A transmissão ocorrerá na sexta-feira, 8, em horário ainda não divulgado.

“Eu falei pra vocês que ela [Gabriela] sempre é a pessoa que me esclarece sobre as questões políticas. E eu comentei com ela como é difícil você entender a política no Brasil, você ter acesso a uma educação que te ensine sobre política no Brasil”, comentou Anitta em alguns stories publicados em sua conta no Instagram.

A partir dessa conversa as duas decidiram realizar uma live “para quem não entende nada de política”, em que Anitta fará diversas perguntas para Gabriela Prioli. A cantora também revelou que as amigas pretendem fazer novas transmissões com o mesmo objetivo, toda sexta-feira.

“Não é nenhum problema, nenhuma vergonha você não entender sobre política. Até porque eu já falei pra vocês que de onde eu vim, da vida que eu tive, é muito difícil para mim aprender, por isso eu pergunto tanto para ela”, ressaltou Anitta. A cantora também reforçou que a live terá uma linguagem simples, para que seja acessível a todos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais