Anitta diz que não fará show na Parada Gay em São Paulo

Anitta informou que não vai fazer show completo na Parada Gay Foto: IARA MORSELLI/ESTADÃO

Na última semana, foi divulgado que Anitta seria uma das atrações da Parada Gay, em São Paulo. Mas, neste domingo, 18, pouco antes do início do evento, a estrela pop usou o Twitter para esclarecer que não fará um show propriamente dito. Ainda assim, para alívio dos fãs, a carioca deve cantar alguns de seus sucessos.

"Amores... #aviso: sei que foi divulgado em 'n' lugares que hoje eu faço show na Parada Gay, mas infelizmente isso não é verdade. Estarei lá para receber uma homenagem da equipe do Cha da Alice e também para apoiar este movimento que tanto amo. Infelizmente quando me convidaram para fazer meu show, eu já tinha um show marcado no Rio, então, minha equipe não teria tempo para os dois. Também nao estarei lá associada ou promovendo nenhuma marca ou empresa. Apenas apoiando a causa LGBTS que tanto amo e sou grata", escreveu.

