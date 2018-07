Anitta diz que ficou feliz com a repercussão positiva de suas celulites

Anitta no clipe 'Vai Malandra' lançado na última segunda-feira, 18 Foto: Youtube.com/Anitta

"Fico feliz em saber do impacto positivo que a minha celulite teve nas mulheres. Nós devemos nos unir e parar de julgar os corpos e as escolhas umas das outras", afirmou Anitta em entrevista à coluna Gente Boa do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira, 22.

A cantora disse que a decisão de não fazer retoques no vídeo de 'Vai Malandra' foi sua, pois queria mostrar a realidade com o clipe. "A mulher real tem celulite, a maioria tem. A estética de 'Vai Malandra' é muito verdadeira, mostra uma favela real e com pessoas da comunidade."

A funkeira também comentou às críticas de que o clipe gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, trata o corpo da mulher como objeto. A “malandra” do clipe não é objetificada, ela é a dona da história. E ela não é representada somente por mim, mas por todas as mulheres que participaram do clipe, na cena da laje ou na do baile. O clipe mostra diversos tipos de beleza, com diversas cores, pesos e gêneros. E toda essa beleza também é real, assim como a minha celulite", afirmou Anitta.

