Anitta diz que decidiu estudar política após cobranças por posicionamento

A cantora Anitta transmite semanalmente lives sobre política com a advogada Gabriela Prioli Foto: Multishow / Divulgação

A cantora Anitta explicou que a cobrança na internet para que ela expressasse posicionamentos sobre determinados temas foi o principal fator que a fez decidir aprender sobre política. Ela falou sobre o tema no Conversa com Bial, exibido na quarta-feira, 20.

O apresentador do programa, Pedro Bial, comentou que a cantora estava aproveitando o período de quarentena para aprender uma nova língua e a tocar piano, e depois falou sobre as aulas de política que ela tem tido com a advogada Gabriela Prioli, transmitidas ao vivo no perfil de Instagram da cantora, questionando da onde veio a ideia da ação.

Anitta explicou que a ideia veio devido às cobranças que recebe em meio às discussões na internet: “Eu fiquei pensando ‘como é que eu vou ter uma posição se eu não entendo nada do que estão pedindo para eu ter uma posição?’, e aí resolvi começar a aprender”.

Ela destacou que problemas na educação brasileira fazem com que muitas pessoas não tenham uma educação sobre política, e então teve a ideia de produzir conteúdos sobre o tema com uma linguagem simples, convidando Gabriela e aproveitando seu tempo livre.

“Ela [Gabriela Prioli] já me ensinava bastante. Quando eu entendi que as pessoas me cobravam essa questão de posicionamento político eu comecei a perguntar para ela para eu aprender a como me posicionar”, explicou Anitta. Atualmente as duas realizam as lives semanalmente, às sextas-feiras, em um projeto que recebeu o nome de Entendendo Política.

Bial também elogiou a atuação política recente da cantora, cuja pressão levou à desistência por parte de um deputado federal em alterar uma regra sobre direitos autorais. Anitta também explicou a origem de boatos de que ela poderia querer um cargo na política, mas a cantora diz não ter interesse no momento: “me perguntaram [sobre me candidatar] e eu falei que nunca digo nunca, desde que eu me sinta bem preparada para tal, então acho que esse boato surgiu daí”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais