Anitta divulga ‘Versions of Me’ em app de namoro

Quem estiver usando o Tinder nos próximos dias, poderá dar um ‘match’ com o novo álbum de Anitta: ‘Versions of Me’. Foto: Marco Ovando

A artista brasileira mais ouvida nos últimos tempos, Anitta, lançou seu novo álbum, Versions of Me, na última terça-feira, 12. O lançamento contou com uma série de estratégias de promoção, entre elas, chama atenção a divulgação do álbum no aplicativo de namoro Tinder.

Quem estiver procurando um amor no Tinder nos próximos dias vai poder dar um ‘match’ com o novo álbum de Anitta. Em casos de interesse correspondido, o usuário do aplicativo poderá ouvir as 15 faixas de Versions of Me e ter acesso ao perfil da cantora no app.

“Cantora, empresária, trabalho muito, bailarina, diretora de marketing, carismática, provedora de família, inteligente, falo e beijo várias línguas, engraçada, inesquecível, louca, porém séria”, essa é a descrição de Anitta no Tinder. Você daria um like?

Se sim, cuidado. A funkeira está apenas usando o seu coração para divulgar o seu álbum. Assim que o match acontece, ela deixa claro numa mensagem automática que ‘enjoa de repente’.

Versions of Me possui 15 faixas e é o primeiro álbum de Anitta com assinatura internacional. Com produção executiva de Ryan Tedder e selo da Warner Records.