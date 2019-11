Anitta divulga teaser da nova música ‘Combatchy’; assista

Cantora Anitta em show na Virada Cultural. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Anitta divulgou na noite desta segunda-feira, 18, um teaser da música Combatchy, que será lançada com clipe nesta terça, 19, em parceria com Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca.

"Vocês têm até amanhã, meia-noite, para descansar. Porque depois disso vai ser só surra de bumbum com o lançamento de Combatchy", afirmou. A produção faz do parte do Brasileirinha, um novo projeto de Anitta totalmente em português.

No vídeo, de cerca de 15 segundos, as quatro cantoras aparecem no meio de pessoas dançando e destacam: "Vai começar o combate". Na noite desta terça-feira, o quarteto vai se reunir no Espaço das Américas, em São Paulo, para uma festa com o mesmo nome da música.

Assista ao teaser:

O primeiro lançamento do Brasileirinha foi Some Que Ela Vem Atrás, de Anitta em parceria com Marília Mendonça. Ouça:

Parcerias no funk

Lexa, uma das cantoras Combatchy, falou recentemente em entrevista ao E+ sobre a importância das parcerias entre artistas para o funk.

“O povo adora misturar esse rolê, ver essa junção de mulheres, ou de vozes e de estilos diferentes. O funk começou a entender que a união faz a força. Como sofremos muito preconceito por ser um estilo marginalizado, ia dar certo se a gente começasse a se unir. Igual aos sertanejos. Graças a Deus, estamos fazendo muito funk e levando muita alegria para as pessoas”, explicou.