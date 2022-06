Anitta divulga prévia de 'Tropa', música em parceria com o jogo 'Free Fire'

Anita divulga prévia de 'Tropa', canção que faz parte da parceria da cantora com o jogo 'Free Fire'. Foto: Eduardo Bravin

Nesta terça-feira, 21, Anitta anunciou o lançamento da música Tropa em colaboração com o jogo Free Fire. A parceria foi anunciada em maio deste ano e a nova música da funkeira será lançada junto com o videoclipe, que é uma parceria com o popular battle royale mobile da Garena.

A cantora é madrinha de seu próprio campenato no jogo, o "Taça da Patroa", e será transformada em um personagem jogável no battle royale.

Tropa é uma canção que tem Anitta e a participação de Luck Muzik, filho do Mr. Catra, um dos maiores nomes do funk carioca e que está em uma música de Versions Of Me - último álbum da garota de Honório Gurgel.

O lançamento de Tropa está marcado para 29 de junho e já é possível fazer o pré-save no Spotify e Deezer. Confira prévia:

