Anitta divide opiniões sobre possível uso de playback

Cantora dividiu opiniões sobre uso de playback durante show em Salvador. Foto: Iara Morselli/Estadão

No último sábado, 5, Anitta fez um show em Salvador, capital baiana, e cantou sucessos como Sua Cara e Paradinha. Na apresentação desta última música, porém, a cantora dividiu opiniões sobre o uso de playback.

Em alguns momentos, Anitta tira o microfone da boca para fazer a coreografia, mas ainda é possível ouvir a voz dela.

O artifício utilizado se baseia em uma base pré-gravada com a música completa, porém com volume mais baixo do que o do microfone.

Na internet, houve quem criticasse e quem defendesse Anitta.

@Anitta tem uma ótima performance, mt bem produzida, n tem oq reclamar. Mas como cantora ainda precisa do playback mesmo — Amanda Amorim (@amorimaamanda) 7 de agosto de 2017

Anitta com playback no show pic.twitter.com/SJht0r9g2k — Anira (@cosmicanitta) 6 de agosto de 2017

Povo criticando a anitta pq usou playback, duvido que eles tem voz pra cantar 30 dias no mes, 12 meses por ano... — Anira (@cosmicanitta) 7 de agosto de 2017

Uma internauta relembrou quando Anitta recebeu a mesma crítica na abertura dos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro.

Depois da abertura das Olimpíadas, AGORA descobriram que a Anitta faz playback? Prêmio Ignobel! — Lady Woodhouse (@garotanohall) 6 de agosto de 2017

Na época, em entrevista ao Programa do Porchat, ela disse que usou, sim, playback, assim como a maioria dos que se apresentaram no evento. Porém, ela negou utilizar o artifício em seus shows.