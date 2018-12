Anitta dá grande festa em mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Cantora Anitta Foto: Instagram / @anitta

Uma mega festa, que durou dois dias, marcou o Natal de Anitta. A cantora recebeu amigos e familiares na mansão dela na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 26, a celebração natalina contou com a presença da funkeira Jojo Todynho.

A casa de Anitta tem 620 m² e é avaliada em R$ 10 milhões. A cantora é vizinha de personalidades como Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, André Marques e o jogador Adriano Imperador.

“Esse povo tem que se decidir. Porque quando eu estou trabalhando sem parar, ficam reclamando que eu estou trabalhando sem parar. Aí, agora, está reclamando que estou festejando. Vocês acham o que? Tem que compensar todo esse tempo acumulado de trabalho que foi se juntando”, desabafou em vídeo publicado no perfil dela no Instagram.

“E hoje não vou beber e vou me divertir mais que todos vocês hoje de novo!”, dá um recado aos convidados da festa. Durante as comemorações de Natal, Anitta ganhou uma gargantilha com o nome verdadeiro dela, Larissa.