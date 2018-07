Anitta dá bronca em segurança que tentou expulsar fã de seu palco; assista

A cantora Anitta se apresentou em Recife na noite de sábado, 7 Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta se apresentou na festa Baile do Perfumado, na noite de sábado, 7, em Recife, com a turnê do disco Bang, e protagonizou uma cena que surpreendeu os fãs: em vez de expulsar um fã que invadiu o palco, ela deu um 'chega pra lá' no segurança que tentou impedir o rapaz de dançar ao seu lado.

Nos vídeos que estão circulando pela web, um rapaz chamado Bruno Silva sobe no palco no momento em que Anitta apresenta o hit Bang, que dá nome ao disco, para dançar ao lado de seu ídolo. Isso, de acordo com os fãs, virou praxe na turnê.

Ao vê-lo entre a cantora e as dançarinas executando a coreografia, um segurança tentou intervir e tirar o rapaz do palco, mas Anitta se posicionou e o afastou, deixando o fã permanecer no palco até a conclusão da coreografia.

Veja abaixo alguns dos vídeos publicados nas redes sociais que mostram o momento em que o segurança tentou tirar Bruno do palco:

A típica invasão durante "Bang" rolou, e Anitta se "estranhou" com um segurança do local. Rainha. pic.twitter.com/4baJ20AJRV — Anitta América L. (@AnittaAmericaL) 8 de maio de 2016

Vai ter gay afeminado em cima do palco SIM, e se não gostou pode pedir o impeachment. pic.twitter.com/SocWbFNJ32 — Anitta América L. (@AnittaAmericaL) 8 de maio de 2016

Em abril, Anitta recebeu uma enxurrada de críticas virtuais após expulsar de seu palco um fã que não sabia a coreografia da música. "Você não sabe a coreografia. Ai, tchau!", disse, puxando o menino e indicando o caminho da saída. Veja o vídeo abaixo: