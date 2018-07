Anitta contrata a ex-'BBB' Mayra Cardi para mudar sua rotina de alimentação e exercícios

Ex-BBB Mayra Cardi vai acompanhar Anitta durante um mês para mudar a rotina de exercícios e alimentação da cantora. Foto: Globo/Artur Meninea

Na última quarta-feira, 5, Anitta contou em seu Stories no Instagram que contratou a ex-BBB Mayra Cardi para cuidar de sua alimentação e de seus exercícios físicos.

"Depois do meu aniversário, depois que eu comi o primeiro salgadinho, eu não consegui parar até ela chegar. Foram cinco dias de comilança intensiva, até que nenhuma roupa entra mais em mim nesse momento. Foi aniversário-férias real, só parei de comemorar com a chegada dela", disse Anitta, falando das férias de cinco dias que ela tirou para comemorar 24 anos.

A cantora então apresentou Mayra. "Para quem não sabe, a Mayra é life coach. Ela cuida da alimentação, do treino, da mente. Te ajuda a não ficar pensado em comida o dia inteiro, trinta minutos. Ela assistiu aos meus Snaps enquanto eu estava de férias, e eu estava comendo igual à população inteira do Brasil, e me propôs um desafio. Vai no Instagram dela, tem como eu ficava... Ela falou que cada vez que eu falar de comida eu vou ter que correr uns vários antes e depois de todo mundo que ela cuida. Daqui a pouco vai ser o meu", disse.

"Ela vai ficar me acompanhando durante um mês, e vocês vão acompanhar a diferença. Mas o desafio mesmo vai ser fazer tudo isso quando ela não estiver mais aqui", completou. Mayra disse: "Vou ajudá-la a ser mais gostosa do que ela já é. Eu vou precisar da ajuda dos fãs também".

No ano passado, Mayra foi denunciada por clientes pelo seu programa de emagrecimento, chamado 'Mayra Cardi seca você'. Na época, os clientes alegavam que os cardápios criados pela ex-BBB eram iguais para todos e alguns ainda alegaram fraturas após terem feito os exercícios propostos por ela.