Anitta comparece a festa de aniversário de Drake

Anitta participou da comemoração de 32 anos do rapper Drake. Foto: Instagram / @anitta

A cantora Anitta marcou presença no aniversário de Drake nesta última terça-feira, 23. O rapper comemorou os 32 anos em Los Angeles, na Califórnia, com uma festa repleta de artistas e personalidades. O tema era anos 2000, o que inspirou a decoração do espaço e até mesmo os looks dos convidados.

Em um dos cliques postados por Anitta, ela aparece ao lado de Diplo, com quem gravou o hit Sua Cara. Os seguidores da cantora especularam sobre um possível romance e deixaram comentários na publicação: “Lindos, se casem”, escreveu um fã. Também teve quem torceu por uma nova parceria entre os artistas: “Esperando um feat [colaboração musical] daqueles”, redigiu outro.