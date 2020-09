Anitta comemora presença na lista de músicas mais ouvidas nos EUA

A nova música de Anitta, 'Me Gusta', chegou à lista de 100 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos Foto: Denise Andrade / Estadão

A cantora Anitta comemorou nesta segunda-feira, 28, um novo marco em sua carreira. Seu mais novo single, Me Gusta, entrou para o BillBoard Hot 100, que reúne as cem músicas mais ouvidas nos Estados Unidos e é atualizado semanalmente. A canção é uma parceria com Cardi B e Mike Towers.

“Nós somos HOT100! E eu quero apenas dizer obrigado a cada pessoa envolvida. Estou muito feliz”, comentou Anitta em uma publicação no Instagram. No Twitter, ela também comemorou: “sei nem o que dizer, só sentir”.

A nova música de Anitta surgiu na posição número 90 do ranking, e ela foi lançada na sexta-feira, 18, junto com um clipe. O BillBoard Hot 100 leva em consideração a quantidade de vezes em que uma música foi acessada no streaming, comprada e transmitida em rádios. É a primeira vez que a cantora entra na lista.

OMG! Sei nem o que dizer, só sentir! https://t.co/yJqA2yl0Ce — Anitta (@Anitta) September 28, 2020

“Eu vou ficar bêbada agora!”, brincou a cantora no Twitter, lembrando depois que ainda precisava trabalhar. Além da presença na lista com Me Gusta, Cardi B segue no top 2 da BillBoard Hot 100, com seu single WAP, alvo de polêmicas nos Estados Unidos.

My assssss... I'm gonna get drunk RIGHT NOW — Anitta (@Anitta) September 28, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais