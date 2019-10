Anitta comemora descoberta de novo irmão após exame de DNA

Irmão de Nick Carter, o mais jovem dos Backstreet Boys, Aaron tentou engatar sucesso fazendo uma parceria com o irmão no início da carreira, quando ainda era um pré-adolescente, aos 13 anos de idade. Chegou a emplacar 'Aaron's Party' e 'Not Too Old, Not Too Old' em algumas rádios brasileiras, mas sem jamais chegar próximo aos hits do irmão.



Foto: Fred Prouser / Reuters