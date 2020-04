Anitta canta músicas religiosas em live para arrecadar doações

A cantora Anitta Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

A cantora Anitta decidiu retornar às suas origens no mundo da música e fez uma live no domingo, 26, cantando apenas canções religiosas. Ela participou de um evento promovido pelo projeto “Todos Ao Vivo pela Vida”, que tem o objetivo de arrecadar doações para entregar alimentos para pessoas prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.

O evento ocorreu em 24, 25 e 26 de abril e contou com a participação de diversos cantores, comediantes, atores e apresentadores, como o casal Angélica e Luciano Huck, Fernanda Paes e Ludmilla. Anitta encerrou o último dia do evento, e disse que sentiu que seria legal mostrar “um pouquinho de como foi que eu comecei a cantar na minha vida, que foi na Igreja”.

“Então hoje a gente vai trazer uma live de fé, e de pessoas que acreditam em algo, independente de qual é a sua religião, qual é seu Deus ou não. A gente vai trazer aqui a nossa mensagem principal, que é o amor”, comentou a cantora.

Ao longo da transmissão ao vivo live de Anitta representantes de diversas religiões foram aparecendo e enviaram mensagens para os espectadores, entre eles o padre Fábio de Mello. “Mensagens de diferentes tipos de fé e de crença nos mandaram energia de paz e amor independentes. Gratidão infinita”, comentou a cantora em uma publicação em seu Instagram nesta segunda-feira, 27.

Apesar de ter realizado a live, Anitta chegou a declarar, em 7 de abril, que não realizaria apresentações ao vivo para evitar polêmicas. "Se eu fizer [uma live] do jeito que dá para fazer, sozinha em casa, vão falar que foi sem graça, que a dos outros foi maravilhosa e a minha foi sem graça. Então é melhor não fazer. Quando puder voltar a fazer show, eu volto", afirmou.

