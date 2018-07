Anitta cancela show por alarme falso de zika, mas passa bem

Foto: Reprodução / Instagram

Por recomendações médicas, a cantora Anitta cancelou um show que aconteceria nesta sexta-feira, 3, em Ourinhos, no interior do Estado de São Paulo. A artista foi internada nesta sexta no Rio com suspeita de estar com o vírus da zica, mas exames constataram que ela estava com um virose e já recebeu alta.

De acordo com comunicado de sua assessoria, na página oficial dela no Facebook, Anitta está em casa e sua agenda de compromissos não sofrerá mais alterações. O show em Ourinhos foi remarcado para esta quinta-feira, 9.

Foi o segundo susto recente pelo qual Anitta passou. No último dia 24, um fã invadiu a casa da cantora, a xingou e fez acusações desconexas antes de ser expulso e encaminhado a uma delegacia por tentar repetir o ato.