Anitta brinca que cães são mais fiéis que homens: ‘por isso tenho um monte’

A cantora Anitta Foto: Denise Andrade / Estadão

A cantora Anitta participou no domingo, 14, de uma live realizada por Luisa Mell para promover um evento de adoção virtual de cachorros abrigados no Instituto Luisa Mell. Na transmissão as duas brincaram sobre a fidelidade de cachorros e homens, e Anitta respondeu que a dos animais é maior.

“Você acha que algum homem é tão fiel quanto algum cachorro?”, perguntou Luisa. Anitta riu e disse que não: “óbvio que não. Por isso que eu tenho um monte de cachorro, tudo macho”. A cantora é tutora de seis cachorros, Plínio, Serafim, Olavo, Alfredo, Afonso e Tobias.

“Por isso que você troca de namorado mas não troca de cachorro”, continuou Luisa, e Anitta riu novamente. Na live a cantora também apadrinhou a pit bull Medusa, torcendo para que ela fosse adotada, o que ocorreu conforme a transmissão continuou.

Anitta também comentou que seus cachorros têm gostado do período de quarentena pois estão passando mais tempo com ela, em especial Tobias, que por causa do porte não pode viajar com a artista. Além da cantora, também participaram da live Carlinhos Maia, Padre Fabio de Melo, Daniel Lenhardt, que participou do Big Brother Brasil 20, e a atriz Isis Valverde.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais