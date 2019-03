Anitta 'beija a si mesma' em capa de seu novo álbum, 'Kisses'

Capa do álbum 'Kisses', de Anitta. Foto: Instagram / @anitta

A cantora Anitta divulgou a capa e a contracapa de seu novo álbum, Kisses, que será lançado no próximo dia, 5. A promessa é de que sejam lançados, no mesmo dia, os 10 videoclipes das músicas do álbum.

As canções tiveram seus nomes divulgados no Instagram de Anitta nos últimos dias. São elas: Atención, Banana, Onda Diferente, Sin Miedo, Poquito, Tu Y Yo, Get To Know Me, Rosa, Juego e Você Mentiu.

"Essa é a capa do meu novo álbum que estou lançando. Não posso esperar para mostrar a vocês as músicas e vídeos que estamos fazendo. Eu e minha equipe estamos trabalhando duro para dar a vocês esses 10 pedaços de quem eu sou", escreveu a cantora.

Na imagem, Anitta aparece usando cabelos claros e pouca roupa, com brincos chamativos e, em uma edição de imagem, 'beija a si mesma'.

Confira abaixo as publicações mostrando trechos de Kisses feitas por Anitta: