Anitta atuará no próximo filme de Larissa Manoela

Os fãs da cantora Anitta e da atriz Larissa Manoela tiveram uma boa notícia na última quinta-feira, 26: as duas estarão juntas em Meus 15 Anos: O Filme, próximo trabalho nos cinemas de Larissa.

"Você é um amor... Obrigada pelo convite para participar do seu filme", publicou a cantora em sua conta no Instagram, após ter sido elogiada pela atriz: "Prazer em ter você no filme! Tá ficando incrível".

Não será a primeira vez de Anitta em um longa-metragem. Ela já fez uma participação especial na comédia Copa de Elite em 2014.

Confira outras fotos do encontro:

Amo @anitta maravilhosa ❤ Prazer em ter você no #Meus15AnosOFilme Tá ficando incrível Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Jan 26, 2017 às 4:22 PST

Amo @lmanoelaoficial ! Você é um amor... obrigada pelo convite para participar do seu filme #meus15anosofilme Uma foto publicada por euanitta (@anitta) em Jan 26, 2017 às 4:09 PST