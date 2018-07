Anitta aparece de visual novo e choca fãs: 'Achei que era a Ludmilla'

Anitta Foto: IARA MORSELLI/ESTADAO

Na madrugada desta sexta-feira, 24, Anitta publicou uma foto em seu perfil do Instagram em que aparece com o cabelo bastante diferente: com tranças e mechas loiras. A transformação dividiu opiniões entre seus seguidores, e muitos notaram uma semelhança com outra cantora.

"Irmã gêmea da Ludmilla" e "Ficou a Ludmilla em pessoa" são alguns dos comentários que podem ser lidos na foto, entre muitos outros comparando as duas cantoras. Até agora, Anitta não falou sobre a mudança. Será que rolou uma inspiração?