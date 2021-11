Anitta anuncia novo single em espanhol: 'Envolver'

A cantora Anitta Foto: Marco Ovando

Anitta anunciou nesta segunda-feira, 8, o lançamento de sua nova música. A canção em espanhol Envolver chega nas plataformas de streaming nesta quinta-feira, 11.

A faixa estreia junto com o clipe às 22h no canal do Youtube da cantora. Segundo comunicado enviado à imprensa, o single traz uma letra sedutora ao som urbano do reggaeton.

No clipe, Anitta irá protagonizar cenas quentes com um dançarino. "Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino", disse a artista.

"Mas, tenho certeza que todos vão curtir! O ritmo é bem envolvente e o clipe tá babado", afirma. No Instagram, ela compartilhou um teaser do vídeo. Confira: