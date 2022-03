Anitta avança mais uma posição e alcança Top 4 do Spotify Global com 'Envolver'

Anitta avança mais uma posição no Top Global do Spotify e 'Envolver' fica entre as quatro músicas mais ouvidas da plataforma em todo o mundo. Foto: Vincent Rosenblatt

Nesta quarta-feira, 23, Anitta avançou mais uma casa no Top 50 Mundo, lista das músicas mais ouvidas pelos usuários do Spotify, e Envolver é a quarta música mais ouvida da plataforma em todo o mundo. Em seu perfil no Twitter, a cantora reagiu a mais essa conquista.

"Meu Deus", escreveu a artista em três idiomas - português, inglês e espanhol. Com mais de 80 mil curtidas, internautas aproveitaram o tweet para comemorar essa vitória junto com a cantora brasileira.

"É a maior", escreveu Gil do Vigor. "Muito feliz por você! Parabéns... Estou com os olhos cheios d'água", comentou a ex-BBB Flay. Em seu perfil no Instagram, Anitta usou os stories para publicar a conquista e comemorou em inglês: "Número quatro do mundo".

Meu Deus / Dios Mio / Oh My God pic.twitter.com/vuocDejVX5 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

Com 3.196.538 reproduções, Envolver está bem próximo do terceiro colocado do ranking global, o single Enemy (from the series Arcane League of Legends) — do Imagine Dragons e JID — e que já foi ouvido 3.208.231 vezes. STAY — do The Kid LAROI e Justin Bieber — é a segunda música mais ouvida em todo o mundo e já foi reproduzida 3.400.737 vezes . Ou seja, uma diferença mínima para Anitta chegar ao Top 3 do Spotify Global.

Já no Brasil, o hit continua na liderança do Top 50, seguido por Dançarina, de Pedro Sampaio, e sentaDONA, remix de Luísa Sonza com Davi Kneip, Mc Frog e Gabriel do Borel.