Anitta: 'A estrutura do nosso governo faz a gente se desinteressar'

Anitta foi uma das atrações do programa 'Altas Horas' Foto: Reprodução/ Globoplay

Anitta foi uma das atrações do programa Altas Horas deste sábado, 11, e também falou como está aproveitando a quarentena para "aprender de tudo". A artista contou que está fazendo aulas de teatro, piano e francês, Serginho Groisman comentou que ela também está estudando política.

Leia também: Anitta posta desabafo sobre queimadas na Amazônia e questão indígena

O apresentador da Globo questionou se o interesse surgiu de uma "maneira natural" ou por "pressão". Em um primeiro momento, Anitta justificou não ter mais proximidade com o assunto. "Eu nunca quis só fazer uma música 'bombar', ver todo mundo dançando, ficar em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Nunca fui essa pessoa. Sempre quis mudar as coisas de alguma maneira, fazer história, fazer diferença. Nunca tinha me interessado por política porque a estrutura do nosso governo, do nosso País faz a gente se desinteressar. Sempre uma linguagem muito difícil, estudei em escola pública, então não era da minha realidade."

Então a cantora explicou que a necessidade de entender sobre política surgiu a partir de uma demanda do público. "Descobri que existia esse interesse quando as pessoas começaram a me cobrar muito. Falei: 'caramba, preciso dar uma opinião, mas não sei nada sobre assunto'. E eu detesto falar coisas que não sei, prefiro ficar calada. E aí na quarentena com essa coisa de estar mais em casa, de ter mais tempo, foi uma boa oportunidade de aprender e compartilhar esse aprendizado."

Serginho perguntou qual o resultado para artista de "deixar claro o que pensa", Anitta respondeu positivamente e comemorou. "Fiquei muito feliz que consegui mudar dois destinos de duas situações que aconteceriam na lei brasileira nesse momento de covid, em que as pessoas estavam se aproveitando, literalmente, do momento para aplicar certas mudanças nas nossas leis. Me senti muito surpresa, honrada, feliz e assustada de ter conseguido mudar o rumo de duas situações: uma com direitos autorais dos músicos, outra com uma questão da Floresta Amazônica. Acho que tenho que continuar nessa missão."

Pressionado por Anitta e por outros artistas, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) desistiu de uma proposta de alteração na legislação sobre pagamento de direitos autorais.