'Animais Fantásticos': Maria Fernanda Cândido comparece ao lançamento do filme em Londres

A atriz Maria Fernanda Cândido durante a premiere do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' nesta segunda-feira, 29, em Londres. Foto: AFP/Tolga Akmen

E vai ter brasileira no mundo dos bruxos sim! A atriz Maria Fernanda Cândido compareceu nesta terça-feira, 29, à premiere de lançamento do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o terceiro da franquia baseada no universo Harry Potter. O lançamento do longa aconteceu em Londres. A artista dá vida à personagem Vicência Santos, representante latina no mundo bruxo criado por J.K. Rowling. A previsão de estreia da produção é em 14 de abril.

Na trama do terceiro filme da saga, Albus Dumbeldore, vivido por Jude Law, sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald, que no terceiro filme é vivido por Mads Mikkelsen, está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico e vai agir para detê-lo com a ajuda de novos bruxos, bruxas e animais fantásticos. Nos dois primeiros longas Johnny Depp deu vida ao vilão da história, mas foi desligado do filme após sofrer acusações de abusos contra a ex-esposa Amber Heard.

Além de Maria Fernanda, Mikkelsen e Law, Katherine Waterston, Fiona Glascott e Eddie Redmayne também estiveram presentes no evento. O norte-americano Ezra Miller, que faz parte da franquia, não foi à premiere por ter sido preso em um bar no Havaí, no último domingo, 27, por má conduta em um karaokê. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 500.