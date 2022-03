Angelina Jolie visita crianças ucranianas em hospital da Itália

Angelina Jolie visitou crianças internadas no Bambino Gesù. Foto: ANSA

A atriz Angelina Jolie visitou crianças ucranianas que estão internadas no Hospital Bambino Gesù, de Roma, na Itália, informou a instituição nesta quinta-feira, 31. A visita ocorreu um dia antes e a artista se encontrou com pacientes, familiares e funcionários do centro médico.

"Estou rezando para o fim da guerra. Essa é a única maneira para parar o sofrimento e a fuga das pessoas das áreas de conflito. É horrível ver crianças pagando o preço, as vidas perdidas, a saúde prejudicada e seus traumas", disse Angelina, segundo o hospital.

A visita dela ocorreu no dia que a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que a guerra na Ucrânia já deixa mais de 4 milhões de refugiados e cerca de 6 milhões de deslocados internos. Cerca de metade dessas pessoas são crianças ou adolescentes que fogem com as mães ou avós.

Desde 2012, Jolie é uma enviada especial da ONU para Refugiados e usa sua voz e imagem para conseguir chamar atenção para palcos de conflitos em países da África e do Oriente Médio.

O Bambino Gesù (Menino Jesus) é um centro internacional de referência no cuidado das crianças e é gerido pelo Vaticano, sendo o maior policlínico e centro de pesquisa pediátrica da Europa.

O local está recebendo tanto os menores feridos na guerra como aqueles que precisam continuar tratamentos médicos iniciados em cidades ucranianas antes do conflito (como câncer, problemas neurológicos, entre outros).

O hospital foi visitado pelo papa Francisco no último dia 19 e, segundo informações à época, havia 19 crianças e adolescentes ucranianos sendo atendidos no momento. Ao todo, passaram pela instituição cerca de 50 menores do país em conflito.