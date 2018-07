Angelina Jolie tem primeira experiência como professora universitária

A atriz Angelina Jolie Foto: Samrang Pring/Reuters

A atriz Angelina Jolie teve sua primeira experiência como professora no Centro para Mulheres da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, nesta terça-feira, 14, quando ministrou uma palestra para um grupo de estudantes. Ela foi convidada para ser professora em um curso que terá início na instituição em setembro.

Nesta terça, 14, ela foi chamada para ministrar uma palestra a um grupo de estudantes. "Estou um pouco nervosa, com frio na barriga. Espero que consiga ir bem. Isso é muito importante para mim", disse em entrevista ao Evening Standard, antes de encarar o novo desafio.

As aulas de Angelina terão como foco o impacto das guerras sobre as mulheres, e a forma como a violência sexual é utilizada como ferramenta nesse tipo de situação, assunto do qual é estudiosa.

Alguns alunos compartilharam imagens da professora na internet. Confira!

