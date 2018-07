Angelina Jolie será professora em curso de mestrado

Foto: Divulgação

A atriz Angelina Jolie foi convidada para dar aulas num curso de mestrado sobre mulheres, paz e segurança na London School of Economics (LSE). O curso é o primeiro focado nesse tema no mundo.

Jolie foi convidada como professora visitante e dará aulas, palestras e desenvolverá pesquisas e workshops em eventos públicos. O curso será ministrado a partir de setembro deste ano.

Além de ser uma embaixadora do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) , a atriz é ativista na luta pela igualdade de gêneros e social. Ela foi, inclusive, uma das responsáveis pela criação do curso, em parceria com o ex-Primeiro Secretário de Estado William Hague.

Em notícia publicada no site oficial da universidade, Angelina Jolie declara: "Eu estou muito encorajada pela criação deste programa de mestrado. Eu espero que outras instituições acadêmicas sigam esse exemplo, já que é vital que nós amplifiquemos as discussões em como podemos avançar os direitos das mulheres e acabar com a impunidade para crimes que afetam mais as mulheres, como a violência sexual em [situações de] conflitos. Eu estou ansiosa para ensinar e aprender com os estudantes assim como compartilhar minhas próprias experiências de trabalhar ao lado de governos mundiais e com as Nações Unidas".