Angelina Jolie revela que duas de suas filhas passaram por cirurgias

Angelina Jolie com os filhos (da esquerda para a direita): Shiloh, Vivienne, Zahara e Knox Foto: Reuters / Phil McCarten

A atriz Angelina Jolie revelou que duas de suas filhas passaram por cirurgias recentemente, e que uma delas tem feito os procedimentos de forma recorrente. Ela abordou a questão em uma artigo publicado na revista Time, no domingo, 8, Dia Internacional da Mulher.

Nele, a atriz relata o carinho e cuidado que existe entre as filhas, que tiveram a capacidade de “facilmente parar tudo e colocar as outras primeiro, e sentiram a alegria de prestar ajuda ao outro”. O texto foi escrito enquanto Angelina ainda estava no hospital, devido à cirurgia de uma das filhas.

Para ela, porém, a tendência natural de meninas cuidarem dos outros acaba sendo abusada, e é esperado que elas cuidem dos outros. “Será esperado da mulher que ela [a criança] consiga dar, cuidar, e se sacrificar”, comenta a atriz, destacando que esse aspecto negativo deve ser evitado, e que essa capacidade de cuidar seja valorizada, evitando que seja vista como algo normal ou esperado.

Angelina revelou que sua filha mais velha, Zahara, de 15 anos, tem passado por cirurgias com frequência recorrente nos últimos dois meses, mas não revelou o motivo. Ela também disse que uma das filhas mais novas passou por uma cirurgia no quadril, mas não especificou qual seria.

A revista People, porém, revelou que Shiloh, de 13 anos, foi fotografada andando com muletas, e que a revista confirmou que foi ela realizou a cirurgia no quadril. Além disso, a revista chegou a entrevistar um membro da equipe do hospital onde as cirurgias foram feitas, que relatou que Angelina “tem estado lá ao lado delas [as filhas], de pijama, na ala pediátrica”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais