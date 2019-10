Angelina Jolie recebe apoio dos filhos em 1ª exibição de ‘Malévola: Dona do Mal’; veja fotos

Angelina Jolie posou com seus filhos no tapete vermelho da primeira exibição de 'Malévola: Dona do Mal' em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. O filme chega aos cinemas americanos em 18 de outubro. Foto: EFE / EPA / Etienne Laurent

Angelina Jolie compareceu na segunda-feira, 30, na primeira exibição de Malévola: Dona do Mal, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e se destacou ao levar quase todos os filhos ao evento.

Vestidos com trajes pretos para combinar com o filme, a atriz posou para fotos no tapete vermelho com os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 anos, Shiloh, 13, Zahara, 14 e Paz, de 15. O único que faltou foi o mais velho Maddox, de 18 anos, que está estudando em uma universidade da Coreia do Sul.

A obra é uma continuação da trama lançada em 2014 e mostrará a fada de chifres, interpretada por Angelina Jolie, incomodada com a possível perda de sua afilhada, a futura rainha Aurora (Elle Fanning), que pretende se casar com o príncipe Philip (Harris Dickinson).

As duas vão enfrentar novos inimigos na nova aventura, a fim de proteger os seres mágicos da terra dos mouros. Desta vez, fadas da mesma espécie de Malévola aparecerão na história.

Malévola: Dona do Mal chega aos cinemas brasileiros em 17 de outubro de 2019. O filme está sob a direção do cineasta norueguês Joachim Ronning, responsável por Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar.

Veja abaixo fotos de Angelina Jolie com os filhos:

Angelina Jolie na estreia de 'Malévola 2' com seus filhos, fruto do relacionamento com Brad Pitt. Foto: Reuters / Phil McCarten

Angelina Jolie com os fãs durante primeira exibição de 'Malévola 2'. Foto: EFE / EPA / Etienne Laurent