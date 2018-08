Angelina Jolie pode perder guarda dos filhos se limitar contato deles com o pai

Angelina Jolie com os seis filhos. Da esquerda para direita: Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt e Zahara Jolie-Pitt. Foto: Mark Blinch/Reuters

Angelina Jolie corre o risco de perder a guarda primária dos seis filhos caso não mude a forma como permite que as crianças tenham contato com o pai, Brad Pitt.

Segundo o site TMZ, o juiz do caso de divórcio do casal acredita que é "prejudicial" para as crianças que Angelina continue restringindo o acesso de Pitt a elas.

Em nova decisão, o magistrado disse que o ator poderá ligar ou enviar mensagens para cada um dos filhos quando quiser, sem a supervisão da atriz.

O juiz também determinou o tempo em que Brad Pitt poderá ficar com eles. O ator verá as crianças em Londres por dez dias, do início até meados de junho, onde ele pode ficar com um ou dois de cada vez durante quatro horas por dia. No fim do mês, ele terá dez horas por dia.

Em julho, a regra é que, do começo à metade do mês, ele poderá ficar com os fihos por quatro dias seguidos. No fim do mês, eles estarão em Los Angeles por cerca de uma semana.

Um psicólogo infantil deverá acompanhar o ator enquanto ele visita os filhos em Londres. Quando estiverem com o pai, Angelina só poderá ligar uma vez por dia. Maddox, de 16 anos, decidirá por conta quanto tempo deseja ficar com o pai.

