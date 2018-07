Angelina Jolie fala sobre inocência de Brad Pitt em caso de suposta agressão

Angelina Jolie e Brad Pitt. Foto: Reprodução/Twitter

De acordo com a Cosmopolitan, a atriz se manifestou por meio de nota divulgada por um porta-voz. Confira o conteúdo abaixo:

"O trabalho do Departamento de Infância e Serviços Familiares de Los Angeles [DCFS] é garantir que crianças estejam em situação segura. Como dissemos anteriormente nesta semana, profissionais encorajaram um acordo legal aceito e assinado por ambos os lados que estivesse no melhor interesse para as crianças. Angelina disse desde o começo que sente que precisa agir para o bem-estar da família e está aliviada que após estas oito semanas, o DCFS está satisfeito que as garantias foram colocadas em um lugar que possibilitará às crianças se recuperarem".