“Crianças pagarão o preço mais alto”, diz Angelina Jolie sobre guerra na Ucrânia

Em seu Instagram, Angelina Jolie fez apelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW

Angelina Jolie compartilhou nesta terça-feira, 15, imagens de refugiados e civis afetados pela guerra na Ucrânia. Através de uma postagem no Instagram, a atriz, que também é conhecida pelo seu ativismo humanitário, fez um apelo para que o conflito acabe.

“Sem um fim para essa guerra, as crianças pagarão o preço mais alto - em traumas, infâncias perdidas e vidas destruídas”, escreveu. Angelina mencionou os refugiados que fogem pelas fronteiras do país europeu e os ucrânianos que estão “encurralados por combates, sem acesso a ajuda e em perigo físico direto”.

De acordo com a protagonista de Eternos, a primeira imagem mostra famílias esperando para cruzar um rio após fugirem de Irpin, na Ucrânia, e a segunda, um menino de 13 anos em um leito de hospital com ferimentos graves após um ataque russo. A última foto registra uma menina com câncer abraçando o pai em um centro oncológico que está sendo usado como abrigo de bombas.

Na legenda, a atriz também indicou o perfil do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), no qual ela é Embaixadora da Boa Vontade desde 2001, para quem desejasse obter mais informações.

Angelina costuma dedicar seu perfil no Instagram, criado em 2021, para causas humanitárias. Recentemente, a atriz também compartilhou informações sobre conflitos no Iêmen e no Afeganistão, países que chegou a visitar em nome do ACNUR.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais