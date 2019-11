Angelina Jolie e Richard Madden são retirados de estúdio após ameaça de bomba

Os atores Angelina Jolie e Richard Madden. Foto: Instagram/@angelinajolie_offiicial/@maddenrichard

Angelina Jolie e Richard Madden levaram um susto durante as gravações de Os Eternos, da Marvel, em uma ilha na Espanha.

Isso porque, de acordo com informações do jornal The Sun, uma bomba foi encontrada no local.

Os dois e toda a equipe de filmagem estavam na ilha Fuerteventura, no arquipélago das Canárias.

“Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por décadas intocada, mas quem sabe o que poderia ter acontecido”, declarou uma fonte para a publicação.

Um esquadrão anti-bomba foi acionado para verificar o lugar e tentar desarmar a bomba. Aparentemente o artefato não ofereceria risco, no entanto, todos tiveram de sair às pressas.

A estreia do novo longa está prevista para 5 de novembro do ano que vem. O filme, que é um dos projetos da Disney para o futuro dos estúdios Marvel, tem a direção da chinesa Chloé Zhao, que recebeu boa avaliação da crítica com Domando o Destino, de 2017.