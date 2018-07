Angelina Jolie desiste de atuar em 'Assassinato no Expresso Oriente'

Foto: Divulgação

Depois de algumas negociações iniciais com a Fox sobre estrelar na adaptação do romance Murder on The Orient Express, ou Assassinato no Expresso Oriente, Angelina Jolie decidiu abandonar o projeto, segundo a revista Variety.

Agora, Charlize Theron é uma das atrizes que estão sendo consideradas como substitutas. O filme gira em torno de um assassinato num trem e é uma adaptação da obra homônima de 1934 de Agatha Christie.

A direção do longa ficará por conta de Kenneth Branagh, enquanto o roteiro será feito por Michael Green, o mesmo de Blade Runner 2.