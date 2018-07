Angelina Jolie criou voz de ‘Malévola’ enquanto dava banho nos filhos

Atriz fez o papel de madrasta da Branca de Neve em 'Malévola' (2014) Foto: Walt Disney Pictures

A atriz Angelina Jolie revelou que não se sentia preparada para fazer o papel de madrasta da Branca de Neve no filme Malévola, sucesso de bilheteria em 2014. Além de procurar um técnico de voz, ela contou com a ajuda dos filhos para finalizar a construção da personagem.

“O sotaque e tudo o mais sobre ela foi descoberto enquanto eu dava banho nos meus filhos”, declarou Angelina em uma palestra sobre sua carreira no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. As informações são da revista People.

“Creio que tentei umas 17 coisas diferentes com eles. Eles diziam ‘O que você está fazendo? Mãe, para de falar de forma tão esquisita’. Um dia eu fiquei completamente doida, fiz a voz e eles caíram na gargalhada. Treinei a noite inteira e finalmente encontrei”, disse.

Jolie ainda contou sobre a influência de sua mãe na decisão de se tornar atriz, já que tanto ela quanto sua avó sonhavam em seguir a profissão: “Eu comecei a atuar em partes porque tinha a ver com a minha mãe e isso a fazia muito feliz”.

Angelina conta que quando sua mãe morreu, em 2007, percebeu como atuava por ela, e que, agora, suas motivações são outras. “Faço para meus filhos. E eu amo! É divertido!”, declarou.