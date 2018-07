Angelina Jolie compra urso gigante de gêmeos sem-teto. Foto: Reprodução/TMZ

Angelina Jolie fez uma fofíssima boa ação no último domingo, 28. Ela estava com a filha Shiloh de carro em Los Angeles e viu dois gêmeos de oito anos, Allen e Brandon, vendendo um urso de pelúcia de 2,5 metros na rua, segundo informações do site TMZ.

A atriz saiu do Cadillac com Shiloh e comprou o urso dos gêmeos, moradores de rua. Angelina pagou 50 dólares para cada um, o dobro do preço cobrado.

Ainda segundo o TMZ, os gêmeos nem sabiam quem era a compradora. Eles só reconheceram Angelina após a explicação do pai, que usou a referência do filme Kung Fu Panda, no qual ela foi dubladora.