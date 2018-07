Angelina Jolie ainda estaria apaixonada por Brad Pitt

Foto: Divulgação

A decisão da atriz de Malévola de se separar do seu marido está 'pesando em seu coração', mas ela acredita que é a melhor coisa a se fazer pelo bem dos seus seis filhos, Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10 e os gêmeos Knox e Vivienne, 8.

Leia também: Capa do New York Post sobre divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt é criticada

Uma fonte disse: "Ela ainda diz que Brad é o amor da sua vida e que a decisão pesou em seu coração. Mas a sua prioridade agora são seus filhos".

Apesar de a separação do casal estar sendo especulada há um tempo, a atriz só tomou a decisão final de enviar os papéis para a justiça na semana semana.

Uma fonte disse ao US Weekly: "A decisão final de divórcio foi feita uma semana atrás. Um incidente aconteceu e fez com que Angelina entregasse os documentos".

Enquanto isso, Brad Pitt quebrou o silêncio desde que as notícias do divórcio apareceram e revelou que está 'muito triste' com tudo o que aconteceu.

Em um comunicado, ele disse: "Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar dos nossos filhos. Eu peço que a imprensa dê a eles o espaço que eles merecem durante esse tempo difícil".

O assessor de Angelina também insistiu que a decisão foi tomada no 'melhor interesse' para os filhos do casal. Geyer Kosinki disse: "Angelina está fazendo o melhor para tomar conta dos seus filhos. Ela apreciaria que todos entendessem a necessidade que os dois têm de privacidade nesse momento".

O advogado Robert Offer acrescentou: "Angelina entrou com o pedido de dissolução do casamento. A decisão foi tomada pela saúde da família. Ela não vai comentar nada e pede que a família tenha privacidade nesse momento".