Angélica relembra primeiro beijo em Huck: 'Eu estava namorando'

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck, São Paulo, SP. 21/02/2006. Foto: Samir Baptista/ Estadão

A apresentadora Angélica relembrou o seu primeiro beijo com o marido, Luciano Huck, em entrevista ao canal de Sabrina Sato no YouTube publicada nesta quarta-feira, 19.

"Meu primeiro beijo com ele foi 'babado'. A primeira vez que a gente se beijou foi bem antes de a gente namorar. Fui gravar o programa dele quando estreou na Globo, ele me queria na estreia do programa e falou: 'vou levar a Angélica pra Fernando de Noronha para entrevistar ela'", contou.

Questionada se o apresentador já estaria com "segundas intenções", Angélica respondeu que "ele foi focado".

"A gente fez a entrevista, ficou lá dois dias e rolou uns beijos porque não teve jeito de escapar, foi um negócio assim. Só que eu não podia namorar, eu estava namorando... Enfim, não dava. Deixa pra lá", afirmou.

A apresentadora também relembrou os tempos como cantora e afirmou que não pretende retomar a carreira musical: "Eu adoro palco, gosto de falar com as pessoas. Mas não sei se foi um certo trauma... Comecei a cantar com 12, até os 28 anos eu fazia show todo fim de semana. Eu não tinha Natal, réveillon, Páscoa, coisa de cantor. Acho que cansei dessa rotina, dessa coisa da estrada."

Assista à entrevista de Angélica para Sabrina Sato no YouTube: