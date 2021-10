Angélica publica foto rara com a filha, Eva Huck, nas redes sociais

A apresentadora Angélica e Eva, filha do relacionamento com Luciano Huck Foto: Instagram/@angelicaksy

Angélica usou as redes sociais neste sábado, 2, para publicar uma série de fotos em que aparece com a filha Eva. A garota é fruto do relacionamento da apresentadora com Luciano Huck.

Ao som da música Primavera, de Criolo, a nova apresentadora da HBO fez um vídeo no reels em que aparece com um vestido rosa, florido, ao lado da filha.

"Amo essa estação (primavera). Eu e a flor mais linda do meu jardim", escreveu Angélica na legenda da publicação.

Um dia antes, ela fez uma postagem no Instagram para alertar sobre a campanha 'Outubro Rosa', de prevenção ao câncer de mama. "A informação e prevenção podem salvar muitas vidas. Nós mulheres precisamos estar atentas aos sinais do nosso corpo e tudo que vemos de mudança", disse.